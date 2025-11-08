Stage de dessin Feuillage d’automne avec Carole Xénard Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Stage de dessin Feuillage d’automne avec Carole Xénard

Manufacture des Capucins Vernon

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Apprendre à dessiner, c’est apprendre à observer !

Après une chasse aux feuilles mortes dans les jardins de la Manufacture, nous tenterons de rendre compte de la richesse des formes et des couleurs d’automne, aux crayons de couleurs sur papier teinté.

Atelier accessible à tous matériel fourni

Pause conviviale autour d’une tisane incluse

Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Écoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Prix 60 € (50 € pour les sociétaires)

Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

Stage de dessin Feuillage d'automne avec Carole Xénard

