Stage de dessin Le Portrait par Floriane VIRGO Galerie l’App’Art Périgueux

Stage de dessin Le Portrait par Floriane VIRGO

Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Début : 2026-03-27 13:30:00

fin : 2026-03-27 16:30:00

2026-03-27

STAGE DE DESSIN LE PORTRAIT

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT Tous niveaux

Le matin vous apprendrez à construire un portrait pas à pas au crayon; vous verrez comment dessiner les yeux, le nez, la bouche indépendamment les uns des autres.

L’après-midi vous réaliserez un portrait entier en travaillant les ombres et lumières pour donner relief et vie à votre visage. Vous peaufinerez l’expression et la texture des cheveux et de la peau afin d’obtenir un portrait réaliste ressemblant.

Pour les personnes ayant déjà fait ce stage, un perfectionnement au portrait vous sera proposé vue de 3/4, profil, expressions du visage plus complexes…

VENDREDI 27 MARS

9H30–12H30 13H30-16H30 (repas partagé)

90€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

9 PERS MAX .

Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

