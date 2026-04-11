STAGE DE DESSIN Mayenne
STAGE DE DESSIN Mayenne mardi 14 avril 2026.
Mayenne
STAGE DE DESSIN
5 Place Cheverus Mayenne Mayenne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 09:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21
RDV le 14 ou le 21 avril 2026 pour un stage de dessin pendant les vacances.
Stage pour réaliser une bd et ou illustration (avec ou sans modèle)
Pour enfants, ados, adultes.
Adresse 5 place de cheverus 53100 Mayenne
Horaires 9h-12h et 13h30/16h30
Prix 40 €
Mail toutazimutatelier@orange.fr
Tél 06 33 92 59 88 .
5 Place Cheverus Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 92 59 88 toutazimutatelier@orange.fr
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English :
See you on April 14 or 21, 2026 for a vacation drawing workshop.
L’événement STAGE DE DESSIN Mayenne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Mayenne Co
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