Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château
samedi 17 octobre 2026 · Atelier Plume de Martre · Ruffey-le-Château
Informations pratiques
Ruffey-le-Château
Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs
Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château Doubs
Tarif : 115 – 115 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Dessin méditatif & fonds de couleurs , c’est le Premier stage de l’année proposé par l’Atelier Plume de Martre. À cette occasion, Pascale Dole Rognon accompagnée de Myriam Galland vous proposeront de vous accorder deux jours pour ralentir, respirer et créer autrement. À travers le geste, les lignes, les formes et les couleurs, vous explorerez une manière de dessiner plus intuitive, plus libre, à l’écoute de soi. Pas besoin de » savoir dessiner » : il s’agit avant tout de se laisser guider par le mouvement, la couleur et ce qui émerge, sans chercher à faire parfait. .
Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32 pascaledolerognon@gmail.com
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English : Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs
L’événement Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs Ruffey-le-Château a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN