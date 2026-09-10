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AGENDA · Ruffey-le-Château

Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

samedi 17 octobre 2026 · Atelier Plume de Martre · Ruffey-le-Château

Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier Plume de Martre
Adresse
18 Rue des Jasinets
Ville
25170 Ruffey-le-Château
Département
Doubs
Tarif
115 115 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Ruffey-le-Château

Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château Doubs

Tarif : 115 – 115 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Dessin méditatif & fonds de couleurs , c’est le Premier stage de l’année proposé par l’Atelier Plume de Martre. À cette occasion, Pascale Dole Rognon accompagnée de Myriam Galland vous proposeront de vous accorder deux jours pour ralentir, respirer et créer autrement. À travers le geste, les lignes, les formes et les couleurs, vous explorerez une manière de dessiner plus intuitive, plus libre, à l’écoute de soi. Pas besoin de  » savoir dessiner » : il s’agit avant tout de se laisser guider par le mouvement, la couleur et ce qui émerge, sans chercher à faire parfait.   .

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32  pascaledolerognon@gmail.com

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English : Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs

L’événement Stage de dessin méditatif et fonds de couleurs Ruffey-le-Château a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN