Stage de dessin : paysages au pastels secs, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage de dessin : paysages au pastels secs Vendredi 24 avril, 14h00 Salle de peinture de Gestes et expression Gironde

25€ pour les adhérents et 30€ pour les non adhérents

Atelier artistique dédié à la représentation de paysages (nature, villes, bords de mer, etc.) en utilisant la technique des pastels secs.

Technique : les pastels secs sont des bâtonnets de pigment pur, sans liant liquide. On les utilise pour dessiner directement sur le papier, en superposant les couleurs, estompant ou laissant des traits visibles.

Objectifs : apprendre à capturer la lumière, les atmosphères, les perspectives et les textures (ciel, eau, végétation, roches…).

Matériel : pastels secs de différentes duretés, papiers à grain adapté (type Canson mi-teintes), estompes, fixatif.

Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

