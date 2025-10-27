Stage de dessin peinture Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Stage de dessin peinture Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 27 octobre 2025.

Lors de ce stage, les enfants vont créer des affiches avec les animaux de leur choix, en dessin et peinture.

Stage de 5 jours (2h/jour) pour enfants de 7 à 10 ans

Création d’affiche avec les animaux de ton choix.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

27 euros.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T11:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T10:00:00+02:00_2025-10-27T12:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T12:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T12:00:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T12:00:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T12:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4486/16-stage-creation-d-affiche-avec-les-animaux-de-ton-choix.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/