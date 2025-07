Stage de dessin pour les enfants Vieux Moulin Vieux Moulin Millau

En Juillet :

Le lundi 21 juillet 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h00 Stage DESSIN sur le thème du Portrait

Tarifs : 25 € pour les adhérents et 30 € pour les non adhérents

Le lundi 28 juillet 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h00 Stage DESSIN sur le thème de la Couleur

Tarifs : 25 € pour les adhérents et 30 € pour les non adhérents

En Août :

Le lundi 11 Août 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h00 Stage DESSIN sur le thème des Animaux de Rosa Bonheur

Tarifs : 25 € pour les adhérents et 30 € pour les non adhérents

Le lundi 18 Août 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h00 Stage DESSIN sur le thème de la BD

Tarifs : 25 € pour les adhérents et 30 € pour les non adhérents

Contact (infos et inscriptions) : 06 22 54 39 32

Pour les ENFANTS à partir de 7ans et les ADOS :

Avec David Libourel (DAF) .

Vieux Moulin 27 rue Antoine Guy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 22 54 39 32

