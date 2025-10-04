Stage de dessin Trésors de plage Manufacture des Capucins Vernon

Apprendre à dessiner, c’est apprendre à observer !

Prenons le temps de découvrir et observer la diversité des formes de coquillages.

Après plusieurs croquis et exercices de dessin, vous réaliserez votre planche naturaliste !

Vous pouvez apporter vos propres coquillages pour compléter ceux de ma collection.

️ Accessible à tous — débutants comme curieux

Matériel fourni

Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Écoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Prix 60 € (50 € pour les sociétaires)

Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .

