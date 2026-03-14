Stage de dessin Maison Labat Villandraut

Stage de dessin 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 2026-03-21

Stage de dessin Maison Labat Villandraut samedi 21 mars 2026.

Stage de dessin

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Jacques Fettah vous propose un stage généraliste destiné à approfondir (ou découvrir) les bases du dessin d’observation afin d’acquérir ou perfectionner nos capacités à rendre lisible ce qui nous entoure.

Auberge espagnole le midi

Sur inscription   .

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 81 07 79 

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English : Stage de dessin

L’événement Stage de dessin Villandraut a été mis à jour le 2026-03-10 par La Gironde du Sud

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