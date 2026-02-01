Stage de Djamboola Zumba Rue Théophile Gautier Pierrelatte

Stage de Djamboola Zumba

Rue Théophile Gautier Gymnase de la ferme Baumet Pierrelatte Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-09 18:15:00

fin : 2026-02-09 19:45:00

2026-02-09

Stage de Djamboola Zumba avec Jacky & Fatzo. 1h30 de show organisé par l’association Energym Pierrelatte.

Rue Théophile Gautier Gymnase de la ferme Baumet Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 45 65 48 sylvie.blanc19@gmail.com

English : High-energy Djamboola Zumba workshop

Join us for a high-energy Djamboola Zumba workshop with Jacky & Fatzo! A 1.5-hour show brought to you by Energym Pierrelatte.

