Stage de djembe et danse africaine Guinguette du Petit Bois Isigny-le-Buat

Guinguette du Petit Bois 55 le barrage de Vezins Isigny-le-Buat Manche

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-09-07

Une après-midi placée sous le signe du rythme et de l’énergie !

Au programme

– 14h à 15h stage de djembé animé par Attini, musicien passionné (20 €).

– 15h à 17h stage de danse africaine avec un danseur et pédagogue reconnu (25 €).

– Formule complète les deux stages pour 40 €. Ces stages, proposés par l’association Ayan Tolo, offrent une immersion conviviale dans la culture africaine, accessible à tous, débutants ou initiés.

Le bar de François Lacaravane sera ouvert tout l’après-midi et proposera boissons, cafés, bières, vins, sirops maison, ainsi qu’une petite restauration crêpes, glaces, galettes garnies (œufs, jambon, fromage, persillade, basilic). Inscriptions dès maintenant auprès de Marjolaine au 06 87 29 58 63. .

Guinguette du Petit Bois 55 le barrage de Vezins Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 6 44 97 88 63 liseker@gmail.com

