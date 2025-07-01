Stage de Drag avec Edwin Halter Théâtre du Cercle Rennes
Stage de Drag avec Edwin Halter Théâtre du Cercle Rennes lundi 23 février 2026.
Stage de Drag avec Edwin Halter Théâtre du Cercle Rennes 23 – 27 février Ille-et-Vilaine
Tarif : 230€ + 38€ d’adhésion
Rechercher son drag, c’est comme chercher son clown : un alter ego magnifié, troublant les genres et libérant les identités.
**Formule 5 jours + 1 représentation au choix : du lundi 23 au 27 février 2026 + représentation le 14 mars 2026**
Rechercher son drag, c’est comme chercher son clown : un alter ego magnifié, troublant les genres et libérant les identités. Ce stage d’initiation vous invite à une exploration ludique et intime de votre figure drag — Queen, King ou Queer. Au programme : culture drag, maquillage, costumes, transformations corporelles, talons hauts ou poses viriles… pour inventer de nouvelles manières d’être, défier les normes et, pourquoi pas, créer votre tout premier numéro !
Horaires : 10h – 18h
10 participant•es
Adultes, à partir de 18 ans
Tarif : 230€ + 38€ d’adhésion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-23T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-27T18:00:00.000+01:00
1
http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/apercu/13/stage-de-drag-avec-edwin-halter
Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128