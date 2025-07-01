Stage de Drag avec Edwin Halter Théâtre du Cercle Rennes 23 – 27 février Ille-et-Vilaine

Tarif : 230€ + 38€ d’adhésion

**Formule 5 jours + 1 représentation au choix : du lundi 23 au 27 février 2026 + représentation le 14 mars 2026**

Rechercher son drag, c’est comme chercher son clown : un alter ego magnifié, troublant les genres et libérant les identités. Ce stage d’initiation vous invite à une exploration ludique et intime de votre figure drag — Queen, King ou Queer. Au programme : culture drag, maquillage, costumes, transformations corporelles, talons hauts ou poses viriles… pour inventer de nouvelles manières d’être, défier les normes et, pourquoi pas, créer votre tout premier numéro !

Horaires : 10h – 18h

10 participant•es

Adultes, à partir de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-23T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T18:00:00.000+01:00

http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/apercu/13/stage-de-drag-avec-edwin-halter

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



