Stage de Dyna’gym cardio Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Inscrivez-vous au stage de Dyna’Gym cardio et découvrez l’activité proposée par Virginie avec la MJC !
Accessible tous niveaux. Rendez-vous lundi 16 février à 20h en salle 3 du complexe Léo Lagrange (prévoir des chaussures propres). .
