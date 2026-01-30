Stage de Dyna’gym cardio Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré

Stage de Dyna’gym cardio

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Inscrivez-vous au stage de Dyna’Gym cardio et découvrez l’activité proposée par Virginie avec la MJC !

Accessible tous niveaux. Rendez-vous lundi 16 février à 20h en salle 3 du complexe Léo Lagrange (prévoir des chaussures propres). .

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

