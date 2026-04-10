Stage de fabrication de jeux pour les enfants Archiijeux Crest

Crest

Stage de fabrication de jeux pour les enfants

Archiijeux 10 rue Archinard Crest Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif réduit

en fonction du QF

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-16

Stage de création de jeux pour les enfants de 5-8 ans,

Accompagné par une animatrice d’Archijeux, tu fabriqueras

– un jeu de cherche et trouve jeudi 16 avril

– deux jeux de plateau à partir d’éléments de la nature

Tu pourras les ramener à la maison !

.

Archiijeux 10 rue Archinard Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 flora@archijeux.org

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English :

Game-making workshop for children aged 5-8,

Accompanied by an Archijeux animator, you’ll make

– a search and find game on Thursday April 16

– two board games using elements from nature

You can take them home with you!

L’événement Stage de fabrication de jeux pour les enfants Crest a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme