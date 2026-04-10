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Stage de fabrication de jeux pour les enfants Archiijeux Crest

Stage de fabrication de jeux pour les enfants Archiijeux Crest jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Archiijeux

Adresse : 10 rue Archinard

Ville : 26400 Crest

Département : Drôme

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : 5 5 25 Tarif réduit en fonction du QF

Crest

Stage de fabrication de jeux pour les enfants

Archiijeux 10 rue Archinard Crest Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif réduit
en fonction du QF

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-16

Stage de création de jeux pour les enfants de 5-8 ans,
Accompagné par une animatrice d’Archijeux, tu fabriqueras
– un jeu de cherche et trouve jeudi 16 avril
– deux jeux de plateau à partir d’éléments de la nature
Tu pourras les ramener à la maison !
  .

Archiijeux 10 rue Archinard Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09  flora@archijeux.org

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English :

Game-making workshop for children aged 5-8,
Accompanied by an Archijeux animator, you’ll make
– a search and find game on Thursday April 16
– two board games using elements from nature
You can take them home with you!

L’événement Stage de fabrication de jeux pour les enfants Crest a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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