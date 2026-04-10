Stage de fabrication de jeux pour les enfants Archiijeux Crest
Stage de fabrication de jeux pour les enfants Archiijeux Crest jeudi 16 avril 2026.
Crest
Stage de fabrication de jeux pour les enfants
Archiijeux 10 rue Archinard Crest Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Tarif réduit
en fonction du QF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-16
Stage de création de jeux pour les enfants de 5-8 ans,
Accompagné par une animatrice d’Archijeux, tu fabriqueras
– un jeu de cherche et trouve jeudi 16 avril
– deux jeux de plateau à partir d’éléments de la nature
Tu pourras les ramener à la maison !
.
Archiijeux 10 rue Archinard Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 flora@archijeux.org
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English :
Game-making workshop for children aged 5-8,
Accompanied by an Archijeux animator, you’ll make
– a search and find game on Thursday April 16
– two board games using elements from nature
You can take them home with you!
L’événement Stage de fabrication de jeux pour les enfants Crest a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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