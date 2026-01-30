Stage de Fandango Dijon
Stage de Fandango Dijon dimanche 22 mars 2026.
32 Place Galilée Dijon Côte-d’Or
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Stage de Fandango avec Patxi eta Konpania
Le 22 mars 2026 de 14h à 18h à La Coursive, 33 place Galilée, 21000 Dijon
Places limitées en vente sur Hello Asso
plein tarif : 20€
tarif de soutien : 25€
Le temps d’un après-midi, Patxi Perez nous enseignera le Fandango, la danse incontournable des bals au Pays Basque ! Sur un rythme à 3 temps, et dans une énergie entraînante, les danseurs et danseuse virent, volent et virevoltent au son des instruments. Que vous soyez expert·e des danses basques ou bien novice, si l’envie de (re)découvrir le répertoire de ce beau pays vous titille, ce stage est fait pour vous ! N’hésitez plus ! .
32 Place Galilée Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
