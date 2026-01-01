Stage de feutre avec les brindilleuses

Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire

Tarif : – – EUR

Journée entière: 65 à 85 euros (selon le budget)

Inscription obligatoire.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Pour avoir chaud aux pieds, réalisation de semelle, et pas que…

Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 51 35 20

English :

To keep your feet warm, create a sole, and not only?

L’événement Stage de feutre avec les brindilleuses Saint-Privat-du-Dragon a été mis à jour le 2026-01-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier