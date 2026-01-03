Stage de feutre avec les brindilleuses Saint-Privat-du-Dragon
Stage de feutre avec les brindilleuses Saint-Privat-du-Dragon samedi 21 mars 2026.
Stage de feutre avec les brindilleuses
Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire
Tarif : – – EUR
1/2 journée: 35 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Fabrication de boule de massage en laine suivi d’un atelier bien-être.
.
Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 51 35 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creation of a wool massage ball, followed by a well-being workshop.
L’événement Stage de feutre avec les brindilleuses Saint-Privat-du-Dragon a été mis à jour le 2026-01-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier