Stage de filage au fuseau et rouet, cardage et lavage de la laine La Roche-l’Abeille

5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

2025-11-01

Dans le sud de la Haute-Vienne, Limousin, à 30 km au sud de Limoges, nous organisons des stages de filage de la laine, sur fuseau et rouet, ainsi que des stages de teintures végétales et tissage. Nous découvrons tout le travail de transformation à partir de toisons brutes jusqu’au fil, qui pourra être ensuite tissé ou tricoté.

– Tri et lavage de la laine en toison.

– Écharpillage.

– Cardage avec des cardes à main.

– Filage au fuseau, et sur rouet Fantasia. (Vous pouvez apporter votre rouet et ou fuseau si vous voulez).

Fil simple et retors à deux brins.

Le stage s’adresse aux débutant(e)s, ou si vous savez filer un petit peu, mais que vous avez des difficultés à faire un fil satisfaisant. Animé par Céline Locqueville, depuis 2010. .

