Stage de Filage au Rouet le plaisir de la laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin jeudi 15 janvier 2026.
Début : 2026-01-15 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-15 2026-01-24
Stage de Filage au Rouet Fabriquer un fil de A à Z
Durée 8 hrs
Public Adulte à partir de 16 ans
Initiation au filage de la laine. Vous apprendrez à filer la laine de brebis au rouet, et à créer vos propres écheveaux de laine.
Au programme
– Carder la laine avec des cardes à main pour préparer la toison de laine au filage.
– Filer la laine de brebis, au fuseau et au rouet à pédale.
– Créer un fil retors
– Se laisser emporter par le rythme de la pédale du rouet, et le plaisir du fil de laine qui se construit entre le pouce et l’index.
– Le risque ne plus jamais pouvoir s’arrêter de filer ! .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
