Stage de Filage au Rouet le plaisir de la laine

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 14:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-24

Stage de Filage au Rouet Fabriquer un fil de A à Z

Durée 8 hrs

Public Adulte à partir de 16 ans

Initiation au filage de la laine. Vous apprendrez à filer la laine de brebis au rouet, et à créer vos propres écheveaux de laine.

Au programme

– Carder la laine avec des cardes à main pour préparer la toison de laine au filage.

– Filer la laine de brebis, au fuseau et au rouet à pédale.

– Créer un fil retors

– Se laisser emporter par le rythme de la pédale du rouet, et le plaisir du fil de laine qui se construit entre le pouce et l’index.

– Le risque ne plus jamais pouvoir s’arrêter de filer ! .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

