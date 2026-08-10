Stage de Filage au Rouet : le plaisir de la laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
samedi 21 novembre 2026 · Atelier ADN Laine · Pressy-sous-Dondin
Informations pratiques
Pressy-sous-Dondin
Stage de Filage au Rouet : le plaisir de la laine
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Stage de Filage au Rouet : Fabriquer un fil de A à Z
Durée 8 hrs
Public : Adulte / à partir de 16 ans
Initiation au filage de la laine. Vous apprendrez à filer la laine de brebis au rouet, et à créer vos propres écheveaux de laine.
Au programme :
– Carder la laine avec des cardes à main pour préparer la toison de laine au filage.
– Filer la laine de brebis, au fuseau et au rouet à pédale.
– Créer un fil retors
– Se laisser emporter par le rythme de la pédale du rouet, et le plaisir du fil de laine qui se construit entre le pouce et l’index.
– Le risque : ne plus jamais pouvoir s’arrêter de filer ! .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de Filage au Rouet : le plaisir de la laine
L’événement Stage de Filage au Rouet : le plaisir de la laine Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-09-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
À voir aussi à Pressy-sous-Dondin (Saône-et-Loire)
- Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin 19 septembre 2026
- Stage de Teinture Naturelle Ecoprint Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin 24 septembre 2026
- Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin 26 septembre 2026
- Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin 3 décembre 2026