Stage de Filage au Rouet : le plaisir de la laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Informations pratiques

Pressy-sous-Dondin

Stage de Filage au Rouet : le plaisir de la laine

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Stage de Filage au Rouet : Fabriquer un fil de A à Z

Durée 8 hrs

Public : Adulte / à partir de 16 ans

Initiation au filage de la laine. Vous apprendrez à filer la laine de brebis au rouet, et à créer vos propres écheveaux de laine.

Au programme :

– Carder la laine avec des cardes à main pour préparer la toison de laine au filage.

– Filer la laine de brebis, au fuseau et au rouet à pédale.

– Créer un fil retors

– Se laisser emporter par le rythme de la pédale du rouet, et le plaisir du fil de laine qui se construit entre le pouce et l’index.

– Le risque : ne plus jamais pouvoir s’arrêter de filer ! .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : Stage de Filage au Rouet : le plaisir de la laine

L’événement Stage de Filage au Rouet : le plaisir de la laine Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-09-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II