Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de Flamenco Le Sablier Angoulême

Stage de Flamenco Le Sablier Angoulême vendredi 21 novembre 2025.

Stage de Flamenco

Le Sablier 129 Rue de Clérac à Sillac Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-23 21:00:00

Date(s) :
2025-11-21

Laissez-vous emporter par la fougue et la beauté du flamenco lors d’un moment d’exception avec Eva Verbruggen, danseuse éblouissante basée de Séville.
  .

Le Sablier 129 Rue de Clérac à Sillac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 05 72 73  eva_flamenco@hotmail.com

English :

Let yourself be carried away by the passion and beauty of flamenco during an exceptional moment with Eva Verbruggen, a dazzling dancer from Seville.

German :

Lassen Sie sich von der Leidenschaft und Schönheit des Flamenco mitreißen und erleben Sie einen außergewöhnlichen Moment mit Eva Verbruggen, einer umwerfenden Tänzerin aus Sevilla.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla passione e dalla bellezza del flamenco durante un momento eccezionale con Eva Verbruggen, un’abbagliante ballerina di Siviglia.

Espanol :

Déjese llevar por la pasión y la belleza del flamenco durante un momento excepcional con Eva Verbruggen, una deslumbrante bailaora sevillana.

L’événement Stage de Flamenco Angoulême a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême