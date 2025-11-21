Stage de Flamenco Le Sablier Angoulême
Stage de Flamenco Le Sablier Angoulême vendredi 21 novembre 2025.
Stage de Flamenco
Le Sablier 129 Rue de Clérac à Sillac Angoulême Charente
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-23 21:00:00
2025-11-21
Laissez-vous emporter par la fougue et la beauté du flamenco lors d’un moment d’exception avec Eva Verbruggen, danseuse éblouissante basée de Séville.
Le Sablier 129 Rue de Clérac à Sillac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 05 72 73 eva_flamenco@hotmail.com
English :
Let yourself be carried away by the passion and beauty of flamenco during an exceptional moment with Eva Verbruggen, a dazzling dancer from Seville.
German :
Lassen Sie sich von der Leidenschaft und Schönheit des Flamenco mitreißen und erleben Sie einen außergewöhnlichen Moment mit Eva Verbruggen, einer umwerfenden Tänzerin aus Sevilla.
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla passione e dalla bellezza del flamenco durante un momento eccezionale con Eva Verbruggen, un’abbagliante ballerina di Siviglia.
Espanol :
Déjese llevar por la pasión y la belleza del flamenco durante un momento excepcional con Eva Verbruggen, una deslumbrante bailaora sevillana.
