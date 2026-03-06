STAGE DE FLAMENCO Bédarieux
STAGE DE FLAMENCO Bédarieux samedi 18 avril 2026.
STAGE DE FLAMENCO
1 Place Albert Thomas Bédarieux Hérault
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Samedi 18 avril salle Achille Bex
Stage de flamenco avec Lisa Carmen organisé par la troupe Almas Flamencas
14h30/16h débutant
16h15/18h15 intermédiaire/avancé
Info et inscription au 06 22 36 11 88
1 Place Albert Thomas Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 22 36 11 88
English :
Saturday, April 18 salle Achille Bex
Flamenco workshop with Lisa Carmen organized by the Almas Flamencas troupe
2:30 pm/4 pm: beginners
4:15pm/6:15pm: intermediate/advanced
Info and registration: 06 22 36 11 88
