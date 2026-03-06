STAGE DE FLAMENCO

1 Place Albert Thomas Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 avril salle Achille Bex

Stage de flamenco avec Lisa Carmen organisé par la troupe Almas Flamencas

14h30/16h débutant

16h15/18h15 intermédiaire/avancé

Info et inscription au 06 22 36 11 88

Samedi 18 avril salle Achille Bex

Stage de flamenco avec Lisa Carmen organisé par la troupe Almas Flamencas

14h30/16h débutant

16h15/18h15 intermédiaire/avancé

Info et inscription au 06 22 36 11 88 .

1 Place Albert Thomas Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 22 36 11 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, April 18 salle Achille Bex

Flamenco workshop with Lisa Carmen organized by the Almas Flamencas troupe

2:30 pm/4 pm: beginners

4:15pm/6:15pm: intermediate/advanced

Info and registration: 06 22 36 11 88

L’événement STAGE DE FLAMENCO Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB