Stage de Flamenco

Studio neige 22, avenue Charles de Gaulle Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Adhésion obligatoire pour les non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La sévillane ou sevillana (en espagnol) est une danse populaire espagnole originaire de Séville, qui se danse à deux, à un ou plusieurs couples, en cercle ou en groupe, et à tout âge. Rapide révision de la première et apprentissage de la deuxième.Venir en tenue confortable, jupe longue pour les femmes éventuellement, et avec des chaussures à talons larges. Quelques paires sont disponibles au studio.Ouvert à tous à partir de 15 ans; places limitées.

Studio neige 22, avenue Charles de Gaulle Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 65 73 98 87 asso.yallaflamenco@gmail.com

Sevillana is a popular Spanish dance originating in Seville. It can be danced by two, one or more couples, in a circle or in a group, and is suitable for all ages. Come in comfortable clothes, long skirts for women if necessary, and shoes with wide heels. Open to everyone aged 15 and over; places are limited.

L’événement Stage de Flamenco Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-06 par Ardennes Tourisme