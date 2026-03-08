Stage de Flamenco Charleville-Mézières

Stage de Flamenco

Studio neige 22, avenue Charles de Gaulle Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

1h de théorie et de technique, puis 1h30 d’initiation à la Buleria, style flamenco festif, rythmique et musical, propice au cercle d’improvisation. Accompagnement guitare par Marc Velez.Venir en tenue confortable, jupe longue pour les femmes éventuellement, et avec des chaussures à talons larges. Quelques paires sont disponibles au studio.Ouvert à tous à partir de 15 ans; places limitées.

Studio neige 22, avenue Charles de Gaulle Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 65 73 98 87 asso.yallaflamenco@gmail.com

English :

1h theory and technique, followed by 1h30 introduction to Buleria, a festive, rhythmic and musical flamenco style conducive to the improvisation circle. Guitar accompaniment by Marc Velez.come in comfortable clothes, long skirts for women if necessary, and shoes with wide heels. a few pairs are available at the studio. Open to everyone aged 15 and over; places are limited.

