Stage de Flamenco

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Stage découverte de la danse sévillane avec Alma Flores

Stage découverte de la danse sévillane avec Alma Flores .

Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 77 70

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English : Stage de Flamenco

Sevillian dance discovery workshop with Alma Flores

L’événement Stage de Flamenco Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tartas