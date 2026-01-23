Stage de flûte traversière en bois Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Stage de flûte traversière en bois

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-08 15:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Stage pour débutants et flûtistes plus confirmés encadré par Malo Le Gall. Travail du souffle, de l’ornementation et du phrasé, en privilégiant la transmission orale. Ouvert aux flûtistes ayant déjà une pratique de l’instrument.

Inscription par mail .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

