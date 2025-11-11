Stage de foot de Noël La Coquille

Stage de foot de Noël

Stade La Coquille Dordogne

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-23

Stage de football ouvert à toutes et tous.

Découverte, perfectionnement, conseils .

Stade La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 35 26 65

