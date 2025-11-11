Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de foot de Noël La Coquille lundi 22 décembre 2025.

Stade La Coquille Dordogne

Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-23

2025-12-22 2025-12-29

Stage de football ouvert à toutes et tous.
Découverte, perfectionnement, conseils   .

Stade La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 35 26 65 

