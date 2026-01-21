Stage de foot L’espérance Hostinoise

Hostun Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 08:00:00

fin : 2026-02-13 17:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Les vacances approchent… et c’est le moment idéal pour s’amuser, progresser et partager de bons moments entre copains et copines !

L’Espérance Hostunoise organise son grand stage de football pour les enfants.

.

Hostun Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 75 38

English :

The vacations are approaching? and it’s the perfect time to have fun, make progress and share good times with friends!

L’Espérance Hostunoise is organizing its big soccer clinic for children.

