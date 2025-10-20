STAGE DE FOOT REAL MADRID CLINIC 2ÈME ÉDITION Gignac

STAGE DE FOOT REAL MADRID CLINIC 2ÈME ÉDITION Gignac lundi 20 octobre 2025.

2 avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24

Date(s) :
2025-10-20

Stage de foot par Avenir Sportif Gignacois A.S.G.

Pour les enfants de 7 à 16 ans: licencié(e)s (tous clubs) ou non licenciés.

Inscriptions via Facebook avant le 28 septembre.
English :

Soccer clinic by Avenir Sportif Gignacois A.S.G.

For children aged 7 to 16: licensed (all clubs) or unlicensed.

Registration via Facebook before September 28.

German :

Fußballpraktikum von Avenir Sportif Gignacois A.S.G.

Für Kinder von 7 bis 16 Jahren: lizenziert (alle Vereine) oder nicht lizenziert.

Anmeldungen über Facebook bis zum 28. September.

Italiano :

Clinica di calcio a cura di Avenir Sportif Gignacois A.S.G.

Per i bambini dai 7 ai 16 anni: soci (tutti i club) o non soci.

Iscrizioni via Facebook entro il 28 settembre.

Espanol :

Clínica de fútbol de Avenir Sportif Gignacois A.S.G.

Para niños de 7 a 16 años: socios (todos los clubes) o no socios.

Inscripciones a través de Facebook antes del 28 de septiembre.

