STAGE DE FOOT REAL MADRID CLINIC 2ÈME ÉDITION Gignac lundi 20 octobre 2025.
2 avenue du Mas Salat Gignac Hérault
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24
2025-10-20
Stage de foot par Avenir Sportif Gignacois A.S.G.
Pour les enfants de 7 à 16 ans: licencié(e)s (tous clubs) ou non licenciés.
Inscriptions via Facebook avant le 28 septembre.
2 avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie
English :
Soccer clinic by Avenir Sportif Gignacois A.S.G.
For children aged 7 to 16: licensed (all clubs) or unlicensed.
Registration via Facebook before September 28.
German :
Fußballpraktikum von Avenir Sportif Gignacois A.S.G.
Für Kinder von 7 bis 16 Jahren: lizenziert (alle Vereine) oder nicht lizenziert.
Anmeldungen über Facebook bis zum 28. September.
Italiano :
Clinica di calcio a cura di Avenir Sportif Gignacois A.S.G.
Per i bambini dai 7 ai 16 anni: soci (tutti i club) o non soci.
Iscrizioni via Facebook entro il 28 settembre.
Espanol :
Clínica de fútbol de Avenir Sportif Gignacois A.S.G.
Para niños de 7 a 16 años: socios (todos los clubes) o no socios.
Inscripciones a través de Facebook antes del 28 de septiembre.
