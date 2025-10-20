Stage de foot Stade Jean Pierre Rodriguez Salles
Stade Jean Pierre Rodriguez 12 Route du Martinet Salles Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24
2025-10-20
CA SALLOIS
Ouvert aux filles et garçons nés en 2013 (U13) 2014(U12) 2015(U11) et 2016(U10)
Encadrés par les éducateurs du CA Sallois.
Egalement ouvert aux non licenciés
Repas et goûters équilibrés inclus
Une journée surprise extra sportive au programme. .
Stade Jean Pierre Rodriguez 12 Route du Martinet Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 75 80 19 responsablesportif096@gmail.com
