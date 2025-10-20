Stage de foot Stade Jean Pierre Rodriguez Salles

Stage de foot Stade Jean Pierre Rodriguez Salles lundi 20 octobre 2025.

Stage de foot

Stade Jean Pierre Rodriguez 12 Route du Martinet Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-20

CA SALLOIS

Ouvert aux filles et garçons nés en 2013 (U13) 2014(U12) 2015(U11) et 2016(U10)

Encadrés par les éducateurs du CA Sallois.

Egalement ouvert aux non licenciés

Repas et goûters équilibrés inclus

Une journée surprise extra sportive au programme. .

Stade Jean Pierre Rodriguez 12 Route du Martinet Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 75 80 19 responsablesportif096@gmail.com

English : Stage de foot

German : Stage de foot

Italiano :

Espanol : Stage de foot

L’événement Stage de foot Salles a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Val de l’Eyre