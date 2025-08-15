STAGE DE FOOTBALL Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

STAGE DE FOOTBALL Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins vendredi 15 août 2025.

STAGE DE FOOTBALL

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17

Stage de football à partir de U7 jusqu’à U15.

Ouvert à toutes et tous (60€).

– Goûter inclus !

Infos et inscription au 07 87 06 62 24. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement STAGE DE FOOTBALL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Saint Brevin