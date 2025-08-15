STAGE DE FOOTBALL Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
STAGE DE FOOTBALL Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins vendredi 15 août 2025.
STAGE DE FOOTBALL
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-16
Date(s) :
2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17
Stage de football à partir de U7 jusqu’à U15.
Ouvert à toutes et tous (60€).
– Goûter inclus !
Infos et inscription au 07 87 06 62 24. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement STAGE DE FOOTBALL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Saint Brevin