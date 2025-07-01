Stage de football U8 à U15 Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef lundi 20 juillet 2026.

Saint-Michel-Chef-Chef

Stage de football U8 à U15

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Cet été, fais vibrer ta passion du foot ! Rendez-vous à la Viauderie du 20 au 24 juillet pour un stage 100 % plaisir et progression !

Passe un été au top, rejoins le stage de foot à la Viauderie !

3 bonnes raisons d’y aller

⚽ Améliorer son jeu avec des entraînements adaptés

Vivre une semaine conviviale avec d’autres passionnés

S’amuser grâce aux matchs, défis et animations tout au long du stage

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 77 79 45 24

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English :

This %E9t%E9, let your passion for soccer shine! Join us %E0 at La Viauderie from July 20 to 24 for a camp that’s 100% fun and improvement!%A0

L’événement Stage de football U8 à U15 Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic