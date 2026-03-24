Stage de forge avec Arsimed & Charlieforge Logis de Tessé La Forêt-de-Tessé

Stage de forge avec Arsimed & Charlieforge

Logis de Tessé 4 rue du logis La Forêt-de-Tessé Charente

Tarif : 450 – 450 – 450 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19

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Logis de Tessé 4 rue du logis La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Stage de forge avec Arsimed & Charlieforge La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente