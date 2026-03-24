Stage de forge avec Arsimed & Charlieforge Logis de Tessé La Forêt-de-Tessé
Stage de forge avec Arsimed & Charlieforge Logis de Tessé La Forêt-de-Tessé dimanche 12 avril 2026.
Stage de forge avec Arsimed & Charlieforge
Logis de Tessé 4 rue du logis La Forêt-de-Tessé Charente
Tarif : 450 – 450 – 450 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-19
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Logis de Tessé 4 rue du logis La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Stage de forge avec Arsimed & Charlieforge La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente