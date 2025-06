Stage de forge – Ferrières-en-Gâtinais 14 juin 2025 11:00

La Maison des métiers d’art, en partenariat avec Maison de la Forge et du feu, propose un stage de forge à la journée aux adolescents et enfants à partir de 8 ans. Le stage est encadré par Patrick Guarino, ferronnier d’art et ancien formateur de ce métier à l’Éducation Nationale. Tout au long de cette journée, les participants apprendront les bases de la forge. À partir d’objets de récupération, ils imagineront une ou des créations, dessineront une ébauche . Ils apprendront ensuite à manier les outils et comprendre le fonctionnement d’une forge. Repas fourni par la Maison de la Forge et du Feu pour les stagiaires. Journée gratuite à l’occasion de l’exposition Métal. Places limitées à 5 participants. .

