Stage de formation cadrage photos et vidéo Local de Pic’Sel Salies-de-Béarn

Stage de formation cadrage photos et vidéo

Local de Pic'Sel, 1 Bis boulevard Saint-Guily, Salies-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date :

2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le club photos-vidéo Pic’ Sel de Salies-de-Béarn organise pour la 4ème édition un stage sur le cadrage, le montage et la captation photo et vidéo. Le matin sera consacré à la théorie pour les deux ateliers et l’après-midi à la pratique sur le terrain en extérieur. Ce stage s’adresse à toutes personnes, de tous âges, débutantes comme conformées, désireuses d’apprendre ou de se perfectionner. Suite à cette journée de formation, les participants intéressés pour progresser pourront venir aux séances du club avec les membres des deux ateliers photo et/ou vidéo. .

pic-sel@laposte.net

