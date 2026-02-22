Stage de formation cadrage photos et vidéo Local de Pic’Sel Salies-de-Béarn
Local de Pic’Sel 1 Bis boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Le club photos-vidéo Pic’ Sel de Salies-de-Béarn organise pour la 4ème édition un stage sur le cadrage, le montage et la captation photo et vidéo. Le matin sera consacré à la théorie pour les deux ateliers et l’après-midi à la pratique sur le terrain en extérieur. Ce stage s’adresse à toutes personnes, de tous âges, débutantes comme conformées, désireuses d’apprendre ou de se perfectionner. Suite à cette journée de formation, les participants intéressés pour progresser pourront venir aux séances du club avec les membres des deux ateliers photo et/ou vidéo. .
