Stage de formation plongée bouteille niveau 1 Port rive droite Clohars-Carnoët
Stage de formation plongée bouteille niveau 1 Port rive droite Clohars-Carnoët lundi 13 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Stage de formation plongée bouteille niveau 1
Port rive droite Local du KAS port de Doëlan rive droite Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Envie de découvrir les fonds marins et de passer votre premier niveau de plongée bouteille ? Le Kemperlé Activités Subaquatiques (KAS) vous propose un stage sur quelques jours pour décrocher le précieux sésame le Niveau 1 de plongée FFESSM.
Avec ce brevet vous pourrez plonger un peu partout dans le monde entre 0 et 20m en étant accompagné par un guide de palanquée. L’objectif de la formation vous donner les bases pour plonger en sécurité pour vous-même et les autres membres de la palanquée.
Réservation par téléphone ou mail obligatoire. De plus amples renseignements vous seront donnés lors de l’inscription. Tarif
– Formation 250 euros
– Adhésion à notre association 10 euros
– Licence FFESSM (comprend l’assurance) 49 euros.
Dates soumises aux conditions météos. .
Port rive droite Local du KAS port de Doëlan rive droite Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 62 32 64 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de formation plongée bouteille niveau 1 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Mini marché de producteurs SDNR 2026 Rue du Port Clohars-Carnoët 25 avril 2026
- Croisière découverte de la Laïta SDNR 2026 Rue du Port Clohars-Carnoët 25 avril 2026
- Bretagne Ultra Trail Place de l’Océan Clohars-Carnoët 25 avril 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët 25 avril 2026
- Vente directe des Glaces de la Ferme Lieu-dit Kerliezec Clohars-Carnoët 25 avril 2026