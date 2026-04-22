Stage de formation plongée bouteille niveau 1 Port rive droite Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Stage de formation plongée bouteille niveau 1

Port rive droite Local du KAS port de Doëlan rive droite Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Envie de découvrir les fonds marins et de passer votre premier niveau de plongée bouteille ? Le Kemperlé Activités Subaquatiques (KAS) vous propose un stage sur quelques jours pour décrocher le précieux sésame le Niveau 1 de plongée FFESSM.

Avec ce brevet vous pourrez plonger un peu partout dans le monde entre 0 et 20m en étant accompagné par un guide de palanquée. L’objectif de la formation vous donner les bases pour plonger en sécurité pour vous-même et les autres membres de la palanquée.

Réservation par téléphone ou mail obligatoire. De plus amples renseignements vous seront donnés lors de l’inscription. Tarif

– Formation 250 euros

– Adhésion à notre association 10 euros

– Licence FFESSM (comprend l’assurance) 49 euros.

Dates soumises aux conditions météos. .

Port rive droite Local du KAS port de Doëlan rive droite Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 62 32 64 45

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English :

L’événement Stage de formation plongée bouteille niveau 1 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS