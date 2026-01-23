Stage de foxtrot et soirée dansante Cordemais
Stage de foxtrot et soirée dansante Cordemais samedi 7 mars 2026.
Stage de foxtrot et soirée dansante
35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Animations proposées par la section danse de salon de l’Association Sportive Cordemaisienne.
– 16h à 18h, stage de Foxtrot 12€/personne (10€ pour les adhérents).
– 21h00 à 1h00, soirée dansante toutes danses ouverte à tous 10€ (gratuit pour les adhérents).
Boisons sans alcool, collations gratuites et à volonté. .
35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 83 25 cordemaisdanse@free.fr
