Stage de foxtrot et soirée dansante Cordemais

Stage de foxtrot et soirée dansante

35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Animations proposées par la section danse de salon de l’Association Sportive Cordemaisienne.

– 16h à 18h, stage de Foxtrot 12€/personne (10€ pour les adhérents).

– 21h00 à 1h00, soirée dansante toutes danses ouverte à tous 10€ (gratuit pour les adhérents).

Boisons sans alcool, collations gratuites et à volonté. .

35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 83 25 cordemaisdanse@free.fr

