Stage de Frivolité Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Stage de Frivolité

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

10h-16h. La frivolité désigne une sorte de dentelle composée d’arceaux, d’anneaux et de picots réalisés à l’aide de doubles noeuds assemblés les uns avec les autres. 10€ (adhésion Actor 2024 obligatoire 10€)

Stage frivolité animé par Noisette.

La frivolité désigne une sorte de dentelle composée d’arceaux, d’anneaux et de picots réalisés à l’aide de doubles noeuds assemblés les uns avec les autres. Elle se réalise à l’aiguille ou au crochet, mais la technique traditionnelle se pratique à l’aide d’un outil en forme de barquette appelé une navette.

Possibilité de restauration sur place.

Sur inscription. .

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 53 13 73 mcl24@sfr.fr

English :

10am-4pm. Frivolity is a kind of lace made up of hoops, rings and picots created by double knots joined together. 10 (Actor 2024 membership required: 10?)

