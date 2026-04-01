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Stage de funboat La Groue Saint-Pol-de-Léon

Stage de funboat La Groue Saint-Pol-de-Léon lundi 20 avril 2026.

Lieu : La Groue

Adresse : Centre de glisse Rêves de Mer

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Stage de funboat

La Groue Centre de glisse Rêves de Mer Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:30:00
fin : 2026-04-24 12:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Idéal pour les enfants de 7 à 11 ans qui cherchent à s’initier ou à progresser en voile.

Le Funboat est un bateau amusant et facile à manœuvrer. Bien que facile d’accès, les sensations de vitesse seront au rendez-vous.

Vous apprendrez à vous équiper, préparer votre bateau et les rudiments de la voile en navigant le long des côtes de Saint-Pol-de-Léon.

Équipements à prévoir protection solaire, vêtements de rechange, coupe-vent, maillot de bain et combinaison intégrale (possibilité de location à la semaine).   .

La Groue Centre de glisse Rêves de Mer Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 30 26 00 65 

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English : Stage de funboat

L’événement Stage de funboat Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX