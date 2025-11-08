Stage de Gallo Cercle Celtique de Rennes Rennes Samedi 8 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription (HelloAsso ou par mail)

Venez apprendre le gallo auprès d’Anne-Marie Pelhate (Nânon) en stage à la journée au Cercle Celtique de Rennes

### Le Cercle Celtique de Rennes propose des stages de gallo accessibles à tous les niveaux, que vous soyez débutant·e ou que vous ayez déjà des bases.

Ces journées sont animées par Nânon Pelhate, formatrice passionnée et reconnue, dans un cadre convivial et motivant.

Les stages ont lieu à la journée, de 9h30 à 17h, à la Ferme de la Harpe à Rennes.

Vous pouvez choisir de participer à un ou plusieurs stages, ou bien de vous engager pour le cycle complet de 4 stages sur l’année.

Objectif : découvrir ou approfondir la langue gallèse, échanger, progresser à votre rythme, et passer un bon moment !

Pour plus d’infos ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à me contacter directement : Cindy, animatrice au Cercle Celtique de Rennes, au 07 63 42 84 59 · [animation@ccrennes.bzh](mailto:animation@ccrennes.bzh)

Inscription possible via HelloAsso (pour les personnes non-adhérentes au Cercle) ou en réservant sa place par mail et en réglant sur place.

Pour les adhérents du Cercle Celtique de Rennes, merci de contacter directement Cindy pour votre inscription.

