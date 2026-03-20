Stage de golf Le Vallon Biéville-Beuville

Stage de golf

Le Vallon Golf de Caen la mer Biéville-Beuville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Pendant les vacances de printemps, le Golf de Caen la Mer propose plusieurs formules de stages adaptées à tous les profils. Que vous soyez débutant curieux, joueur souhaitant progresser, ou golfeur motivé, ces stages sont l’occasion parfaite de profiter du temps libre des vacances !

Pendant les vacances de printemps, le Golf de Caen la Mer propose plusieurs formules de stages adaptées à tous les profils. Que vous soyez débutant curieux, joueur souhaitant progresser, ou golfeur motivé, ces stages sont l’occasion parfaite de profiter du temps libre des vacances pour apprendre, pratiquer et partager un moment convivial sur le parcours.

Des formules pour tous du lundi 13 au vendredi 24 avril, inscriptions à l’accueil du Golf. .

Le Vallon Golf de Caen la mer Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie +33 2 31 94 72 09 contact@golf-caenlamer.fr

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English : Stage de golf

During the spring holidays, Caen la Mer Golf Club is offering a range of courses to suit all abilities. Whether you’re a curious beginner, a player looking to improve or a motivated golfer, these courses are the perfect opportunity to make the most of your free time during the holidays!

L’événement Stage de golf Biéville-Beuville a été mis à jour le 2026-03-18 par Calvados Attractivité