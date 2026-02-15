Stage de golf (Golf municipal de Planchetorte) Brive-la-Gaillarde
Chemin de la Jargasse Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-20
Découverte: Practice Putting, Parcours le 17 et 18 février
Petit jeu: chipping, putting, sortie de bunker
De 13h à 15h.
Réservation obligatoire: 05 55 87 57 57
golfdebrive@brive.fr .
Chemin de la Jargasse Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 57 57 golfdebrive@brive.fr
