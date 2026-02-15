Stage de golf (Golf municipal de Planchetorte)

Chemin de la Jargasse Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-20

Découverte: Practice Putting, Parcours le 17 et 18 février

Petit jeu: chipping, putting, sortie de bunker

De 13h à 15h.

Réservation obligatoire: 05 55 87 57 57

golfdebrive@brive.fr .

Chemin de la Jargasse Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 57 57 golfdebrive@brive.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de golf (Golf municipal de Planchetorte)

L’événement Stage de golf (Golf municipal de Planchetorte) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-12 par Brive Tourisme