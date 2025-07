Stage de golf juniors Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Stage de golf juniors Bosc-Guérard-Saint-Adrien lundi 4 août 2025.

Stage de golf juniors

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-08-04 13:30:00

fin : 2025-08-08 15:30:00

Date(s) :

2025-08-04 2025-08-18

Le golf Rouen La forêt verte vous propose une journée de stage pour les juniors.

Dates

Du 04 au 08 août avec Arnaud

Du 18 au 22 août avec Amaury

Horaires

De 10h à 12h

De 13h30 à 15h30

Repas possible à 12€

Tarifs

le matin 199€

la journée 299€

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94

English : Stage de golf juniors

The Rouen La forêt verte golf course is offering a one-day course for juniors.

Dates

August 04 to 08 with Arnaud

August 18 to 22 with Amaury

Schedule

10am to 12pm

1:30 pm to 3:30 pm

Lunch available at 12?

Prices

morning: 199?

full day: 299?

German :

Der Golfplatz Rouen La Forêt Verte bietet einen Tageskurs für Junioren an.

Daten:

Vom 04. bis 08. August mit Arnaud

Vom 18. bis 22. August mit Amaury

Öffnungszeiten:

Von 10h bis 12h

Von 13.30 bis 15.30 Uhr

Mittagessen möglich um 12?

Preise:

am Morgen: 199?

tag: 299?

Italiano :

Il campo da golf di Rouen La forêt verte offre un corso di un giorno per i giovani.

Date

Dal 04 all’08 agosto con Arnaud

Dal 18 al 22 agosto con Amaury

Orario

Dalle 10 alle 12

Dalle 13.30 alle 15.30

Pranzo disponibile alle 12?

Prezzi

mattina: 199?

giornata intera: 299 €

Espanol :

El campo de golf La forêt verte de Rouen ofrece un curso de un día para juniors.

Fechas

Del 04 al 08 de agosto con Arnaud

Del 18 al 22 de agosto con Amaury

Horarios

De 10h a 12h

De 13h30 a 15h30

Almuerzo disponible a las 12h30

Precio

mañana: 199?

día completo: 299

