Stage de Gospel Ecole intercommunale de Musique Granville
Ecole intercommunale de Musique 1301 Route de Vaudroulin Granville Manche
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 13:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Détente Yquelonnaise propose un stage Gospel d’une journée animé par Céline Henry (qui a animé pendant 6 ans des ateliers mensuels).
Ouvert à tous, même aux débutants.
Accueil dès 9h30.
Pique-nique possible sur place. .
Ecole intercommunale de Musique 1301 Route de Vaudroulin Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 97 00 88 anne-du-bord-de-mer@orange.fr
English : Stage de Gospel
