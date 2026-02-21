Stage de Gospel Ecole intercommunale de Musique Granville

Stage de Gospel

Ecole intercommunale de Musique 1301 Route de Vaudroulin Granville Manche

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 13:00:00

2026-03-22

Détente Yquelonnaise propose un stage Gospel d’une journée animé par Céline Henry (qui a animé pendant 6 ans des ateliers mensuels).

Ouvert à tous, même aux débutants.

Accueil dès 9h30.

Pique-nique possible sur place. .

