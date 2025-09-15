Stage de gravure artistique

10 bis rue du Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Samedi 17 janvier AIX-EN-OTHE Stage de gravure artistique.

Christine Elias vous propose de réaliser un dessin sur une plaque de lino, de tetra pack ou de bois et de l’imprimer à la main ou à l’aide d’une presse sur une feuille de papier.

35 € pour 3h, fournitures comprises. Dans les locaux de la MJC, 10 bis rue du Maréchal Foch, 10160 Aix-Villemaur-Pâlis.

Dates des stages pour la saison 2025/2026 13 septembre, 18 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 21 février, 28 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin et 11 juillet.

Contact et renseignements +33 (0)6 11 35 40 81 35 .

10 bis rue du Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 11 35 40 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de gravure artistique Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance