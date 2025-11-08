Stage de gravure au Musée des Alpilles Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Stage de gravure au Musée des Alpilles

Samedi 8 novembre 2025 de 10h à 17h.

Samedi 24 janvier 2026 de 10h à 17h.

Samedi 21 mars 2026 de 10h à 17h. Musée des Alpilles 1 place Charles Favier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Participez à un stage de gravure, au Musée des Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence.

Venez vous initier ou vous perfectionner à l’art de la gravure. Grâce aux conseils avisés de l’animateur présent, découvrez les techniques anciennes qui permettent de mettre en lumière les plaques métalliques.



– Le samedi 8 novembre,

Le stage de linogravure aura lieu au Musée des Alpilles le matin et aux Baux-de-Provence l’après-midi.



– Le samedi 24 janvier, avec Corinne Mariotte

Réalisez des impressions en linogravure dans une des collection du Musée des Alpilles.



– Le samedi 21 mars, avec Anne-Lise King des Ateliers Lumières

Découvrez la magie de l’Art Polarisant



Ouvert à tous les curieux, débutants ou initiés, à partir de 16 ans.

Matériel fourni.



Réservation 15 jours avant la date du stage et uniquement par téléphone. .

Musée des Alpilles 1 place Charles Favier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

English :

Take part in an engraving course at the Musée des Alpilles, in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Nehmen Sie an einem Gravurkurs im Musée des Alpilles in Saint-Rémy-de-Provence teil.

Italiano :

Partecipate a un corso di incisione presso il Musée des Alpilles di Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Participe en un curso de grabado en el Museo de los Alpilles de Saint-Rémy-de-Provence.

