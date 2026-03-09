Stage de gravure Avril Atelier PIOKA Plouguerneau

Stage de gravure Avril

Atelier PIOKA 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Début : 2026-04-01 18:30:00

fin : 2026-04-01 20:30:00

2026-04-01

Participez à un stage de gravure, spécialisé dans l’utilisation de la technique de la pointe sèche sur Tetra Pak (emballage de produits alimentaires).

Stage de 5 séances de 2h, les mercredis soir, 18h30 20h30.

Vous découvrirez comment transformer ce matériau recyclé en œuvres d’art grâce à un procédé de gravure en taille-douce.

Que vous soyez novice ou artiste expérimenté, je vous accompagnerai à chaque étape pour stimuler votre créativité. Matériel fourni. .

