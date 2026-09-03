AGENDA · Lamballe-Armor
Stage de gravure Art’l Lamballe-Armor
samedi 6 mars 2027 · Art'l · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Stage de gravure
Art’l 17 Rue Henri Poincaré Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06 09:30:00
fin : 2027-03-06 12:30:00
Date(s) :
2027-03-06
Avec Jean-Marie Flajeul. Pour les adultes. .
Art’l 17 Rue Henri Poincaré Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 05 28
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English :
L’événement Stage de gravure Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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