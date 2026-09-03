Stage de gravure Art’l Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Stage de gravure

Art’l 17 Rue Henri Poincaré Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 09:30:00

fin : 2027-03-06 12:30:00

Date(s) :

2027-03-06

Avec Jean-Marie Flajeul. Pour les adultes. .

Art’l 17 Rue Henri Poincaré Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 05 28

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English :

L’événement Stage de gravure Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor