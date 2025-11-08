Stage de gravure Parly

Stage de gravure

La Métairie Bruyère Parly Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-05 2026-01-26 2026-03-09 2026-03-23 2026-04-14

Lorsque l’on parle de gravure, c’est généralement à la taille-douce que l’on pense par la richesse inépuisable des effets qu’elle permet d’obtenir dans la création d’une image. Quoi de mieux alors que le cadre merveilleux d’un haut lieu de l’imprimerie pour apprendre à maîtriser les différentes techniques de gravure et d’impression ?

Réparti sur huit corps de ferme typiques de la Puisaye, le centre d’art graphique la Métairie Bruyère regroupe un ensemble d’ateliers ainsi que la maison d’édition RLD, spécialisée dans l’estampe et le livre d’artiste. Cette complémentarité des métiers d’art en fait un espace de création unique en Europe. Accompagnés techniquement par Myriam Lezier, les stagiaires s’attèlent à la réalisation d’un projet personnel défini lors de la première journée les conduisant à la production d’un ensemble cohérent de plusieurs gravures sur cuivre. .

La Métairie Bruyère Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 30 72 lametairieb@gmail.com

