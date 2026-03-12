STAGE DE GRAVURE POUR ENFANTS

Ferme de Malhaussette Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le foyer rural le Chalut vous convie à vous inscrire au stage de gravure pour enfants (9 ans et +), animé par Jeanne Forjonnel. Stage sur 1 jour, de 10h à 17h. Le matériel est fourni, prévoir un repas. Infos & inscriptions par mail.

Le foyer rural le Chalut vous convie à vous inscrire au stage de gravure pour enfants (9 ans et +), animé par Jeanne Forjonnel. Stage sur 1 jour, le 18 avril, de 10h à 17h. Tarifs 20 € + adhésion. Le matériel est fourni, prévoir un repas. Infos & inscriptions par mail. .

Ferme de Malhaussette Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie foyer.rural.lechalut@gmail.com

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English :

The Foyer Rural Le Chalut invites you to register for the engraving workshop for children (aged 9 and over), led by Jeanne Forjonnel. 1-day workshop, from 10am to 5pm. Materials provided, please bring your own lunch. Info & registration by e-mail.

L’événement STAGE DE GRAVURE POUR ENFANTS Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-03-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère